L'incredibile storia del prof che si laurea con gli esami di un omonimo: «Un errore dell'università»

Il professore della facoltà di economia dell'università La Sapienza Sergio Barile è a processo. Con una motivazione, spiega oggi l'edizione romana di Repubblica, alquanto curiosa: ha discusso una tesi di laurea (la sua seconda) in fisica e ha conseguito il titolo di studio. Ma non aveva fatto prima gli esami necessari per arrivare alla discussione finale. Ha beneficiato invece di un caso di omonimia e si è trovato – secondo il suo racconto – a vedersi riconosciuti esami sostenuti da un altro. Per questo è stato rinviato a giudizio per induzione in falsità ideologica. Mentre è stato già assolto dall'accusa di aver architettato tutto. La storia è surreale. Nel 2003 Barile si è iscritto alla facoltà di fisica per conseguire una seconda laurea e chiede il ...

