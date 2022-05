Infortunio Conti | le condizioni dell’esterno della Sampdoria

(Di martedì 24 maggio 2022): il terzinoverrà sottoposto oggi a un intervento chirurgico al ginocchio. Le sue condizoni Andrea, terzino, ha chiuso il campionato 2021/22 senza poter essere d’aiuto alla squadra blucerchiata. Il problema al ginocchio sinistro si è rivelato più grave del previsto e lo costringerà, nella giornata di oggi, a sottoporsi a intervento chirurgico. Come riporta Il Secolo XIX,inizierà il suo iter di recupero immediatamente dopo l’operazione ma i tempi per il ritorno in squadra si aggirano intorno ai due-tre mesi. Questo significa che potrà tornare a disposizione solo dopo il ritiro di Ponte di Legno, in linea con il rientro di Manolo Gabbiadini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

