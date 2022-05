Google Maps | con Street View si potrà anche viaggiare nel tempo

(Di martedì 24 maggio 2022) La macchina diche cattura le immagini peraggiorna la funzionedie introduce la possibilità di scoprire -dai dispositivi mobili - come un ...

Advertising

LucaCiardi1977 : @Rainbow_Luce Google Maps…lo svago di chi è sempre al lavoro ??buona giornata Ma! ?? - playblog_it : ? Google Maps sta portando la funzione più interessante di Street View su mobile ? - GaetanoBresci9 : RT @LecisNazareno: Ora su Maps é anche possibile vedere i prezzi della benzina nei vari distributori A Google i buchi di informazione non… - LecisNazareno : Ora su Maps é anche possibile vedere i prezzi della benzina nei vari distributori A Google i buchi di informazione… - Piskariov : @MarjolaineKoch In bocca al lupo +33 1 42 64 57 92 -

Street View , la funzionalità diche consente di vedere strade, città e attrazioni direttamente dalla piattaforma, compie 15 anni. Insieme ad alcune novità, arrivano anche classifiche che raccontano i musei, i siti ...Per celebrare i 15 anni dal rilascio di Street View, la funzione diche consente di esplorare a 360° le strade delle città, Mountain View ha deciso di rilasciare anche per smartphone la ...Il nuovo aggiornamento della feature del navigatore di Google consentirà di accedere anche da smartphone a una galleria di immagini del passato di quel luogo ...Google Street View ha compiuto 15 anni e per l'occasione è stata implementata una nuova fotocamera, più piccola e potente della precedente.