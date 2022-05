Final Four Primavera 2021/2022: la Juventus sorprende l’Atalanta nel recupero e passa in semifinale (Di martedì 24 maggio 2022) Gara molto intensa a Sassuolo tra le primavere dell’Atalanta e della Juventus che termina con una vittoria ospite per 1-2. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona gara, giocata spesso in contropiede. Juventus che quindi giocherà in il prossimo turno in semiFinale. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che però non si sblocca. Juventus in controllo e Atalanta che si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato, anche grazie al palo colpito da Cisse che salva la difesa bianconera. Nell’ultimo minuto di recupero, errore di Berto che regala il ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Gara molto intensa a Sassuolo tra le primavere dele dellache termina con una vittoria ospite per 1-2. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano nonostante una buona gara, giocata spesso in contropiede.che quindi giocherà in il prossimo turno in semie. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che però non si sblocca.in controllo e Atalanta che si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato, anche grazie al palo colpito da Cisse che salva la difesa bianconera. Nell’ultimo minuto di, errore di Berto che regala il ...

Advertising

sportface2016 : #FinalFour #Primavera 2021/2022: la #Juventus sorprende l’#Atalanta nel recupero e passa in semifinale - Domenico1oo777 : RT @GiovaniBN: ? #Juventus, la Primavera di Mr. Bonatti supera l'#Atalanta ai quarti di finale di campionato e accede alla final four! ??… - zazoomblog : LIVE – Atalanta-Juventus 1-2 quarti di finale Final Four Primavera 2021-2022 (DIRETTA) - #Atalanta-Juventus… - ZonaBianconeri : RT @GiovaniBN: ? #Juventus, la Primavera di Mr. Bonatti supera l'#Atalanta ai quarti di finale di campionato e accede alla final four! ??… - zazoomblog : Playoff C FeralpiSalò-Palermo su Sky: programmazione e telecronisti della final four - #Playoff #FeralpiSalò-Paler… -