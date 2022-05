“Facevi appelli alla resa” | “Non sei leale” Ed è rissa Capezzone-Capuozzo

Advertising

Capezzone : RT @NicolaPorro: ?? #Bucha, #Capezzone all'attacco: 'Mettiamolo a verbale che...'. E #Capuozzo reagisce: lo scontro in diretta (VIDEO)?? http… - NicolaPorro : ?? #Bucha, #Capezzone all'attacco: 'Mettiamolo a verbale che...'. E #Capuozzo reagisce: lo scontro in diretta (VIDEO… -

ilGiornale.it

Tu in questo studiodi fattoalla resa, hai parlato di Bucha come di una messinscena e adesso ti preoccupi del fatto che qualcuno aiuti gli ucraini". L'affondo fa scattare la reazione ...i film sapendo per chi li, avevi un pubblico di riferimento relativamente stabile. ... Con una legge fatta così, non sono chiacchiere vuote gliper riportare il cinema in sala Ma ... "Era messinscena", "Dici falsità". Lite su Bucha tra Capuozzo e Capezzone CITTA’ DI CASTELLO - Un cartello appeso all’ingresso che annuncia la chiusura di una settimana dell’ufficio postale di via Gramsci, quello principale, che serve non solo il centro storico. Una chiusur ...