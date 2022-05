Ddl concorrenza e nodo balneari | scontro Letta-Salvini

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Lo dico molto chiaramente: l’opposizione chesta facendo al governo ha superato il limite”. Enricoalza i toni su Matteocon il ddle ilancora tutto da sciogliere. Oggi si riunirà la commissione Industria al Senato convocata per l’esame del testo e la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che avrà all’odg la lettera di Mario Draghi alla presidente Elisabetta Casellati in cui il premier sollecita l’approvazione entro fine maggio altrimenti verrebbe messo a rischio “uno degli obiettivi fondamentali del Pnrr”.da parte sua si mostra ottimista su un’intesa: “Come abbiamo trovato un accordo evitando la tassa sulla casa e la riforma del catasto, anche sulla tutela dei lavoratori...

Advertising

demagistris : Colpo di mano di Draghi che accelera su DDL concorrenza e impone privatizzazione servizi pubblici locali e acqua.Ec… - petergomezblog : Ddl Concorrenza, ancora nessuna intesa. Letta: “Salvini ha superato il limite, mette a rischio il Pnrr”. Lega: “Pd… - antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - DomaniGiornale : Oggi la riunione dei capigruppo al Senato: il ddl concorrenza sarà approvato con l’aiutino del nuovo gruppo di Roma… - protoromantica : RT @DavideR46325615: Entro martedì una Commissione parlamentare affronterà il DDL concorrenza sulle concessioni balneari. Bene. Sapete chi… -

Per Gelmini - prosegue Repubblica - il prossimo banco di prova sarà il, con le norme sui balneari : un appiattimento di Fi sulla linea di Salvini , che non ha gradito il diktat di ...La stilettata arriva alla vigilia della nuova riunione della Commissione Industria del Senato sul; il Premier Mario Draghi è stato chiaro con i partiti che sostengono il suo ...Roma 24/05/2022 – “Sul Ddl Concorrenza stiamo assistendo ad un teatrino delle forze politiche davvero avvilente. Ritardarne l’approvazione può mettere a rischio l’intero impianto della politica econom ...La ministra degli Affari regionali è sempre più separata in casa nel suo partito. Il sottosegretario Mulè: "E' solo un suo problema, lo risolva" ...