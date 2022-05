Concorsi Asia, pubblicati avvisi di convocazione per le prove scritte (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia comunica che sono state pubblicati sul sito istituzionale -www.Asiabenevento.it– gli avvisi di convocazione delle prove scritte per la creazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale con mansioni di operaio addetto ad attività di igiene ambientale ed attività accessorie e complementari livello 2/B e di operaio monoraccoglitore con patente C+CQC livello 3/B. Le prove si svolgeranno nei giorni 21 e 22 giugno prossimi presso il Palatedeschi di Benevento. Il calendario delle convocazioni dei candidati, l’avviso e la documentazione relativa alla normativa anti Covid sono consultabili e scaricabili sul predetto sito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’comunica che sono statesul sito istituzionale -www.benevento.it– glididelleper la creazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale con mansioni di operaio addetto ad attività di igiene ambientale ed attività accessorie e complementari livello 2/B e di operaio monoraccoglitore con patente C+CQC livello 3/B. Lesi svolgeranno nei giorni 21 e 22 giugno prossimi presso il Palatedeschi di Benevento. Il calendario delle convocazioni dei candidati, l’avviso e la documentazione relativa alla normativa anti Covid sono consultabili e scaricabili sul predetto sito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

