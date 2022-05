Con Enjoy la mobilità sostenibile conquista i giovani: conviene ed è anche cool (Di martedì 24 maggio 2022) L’importanza della sostenibilità e di un approccio differente nei confronti delle risorse del nostro pianeta è ormai diventata una priorità e implica un’assunzione di responsabilità sia a livello delle aziende che dei singoli cittadini. Sembrano averlo capito anche i giovani, che si affidano sempre più al car sharing per spostarsi in città: facile da reperire, tempi più certi del trasporto locale, più economico di un taxi, più facile da parcheggiare. E anche cool. A tutto ciò risponde l’ormai celebre car sharing Enjoy, che oggi si rinnova ancora. L’impegno di Eni verso la decarbonizzazione Un esempio responsabilità e sostenibilità viene da Eni, che sta portando avanti l’impegno verso una totale decarbonizzazione entro il 2050. Per ottenere questo ambizioso risultato l’azienda si impegna già ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) L’importanza della sostenibilità e di un approccio differente nei confronti delle risorse del nostro pianeta è ormai diventata una priorità e implica un’assunzione di responsabilità sia a livello delle aziende che dei singoli cittadini. Sembrano averlo capito, che si affidano sempre più al car sharing per spostarsi in città: facile da reperire, tempi più certi del trasporto locale, più economico di un taxi, più facile da parcheggiare. E. A tutto ciò risponde l’ormai celebre car sharing, che oggi si rinnova ancora. L’impegno di Eni verso la decarbonizzazione Un esempio responsabilità e sostenibilità viene da Eni, che sta portando avanti l’impegno verso una totale decarbonizzazione entro il 2050. Per ottenere questo ambizioso risultato l’azienda si impegna già ...

