Commisso: «Nessuno meglio della Fiorentina». Poi attacca mezza Serie A (Di martedì 24 maggio 2022) : le parole del presidente viola Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa facendo il punto tra presente e futuro. RICAVI – «Con ricavi importanti si possono prendere grandi calciatori. Senza, non si possono spendere tanti soldi per i giocatori. I ricavi della Fiorentina arrivano anche dalla Mediacom, che ogni anno versa nelle casse viola 25 milioni. Dobbiamo in qualche modo incrementare i ricavi». CESSIONE Fiorentina – «Cessione Fiorentina? E’ da un anno che ho detto che posso vendere la Fiorentina ai fiorentini. Io non ho parlato con Nessuno, la notizia della cessione societaria è una fake news. Andrò via quando deciderò io». CAMPIONATO – «Quest’anno ci sono state tre ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) : le parole del presidente viola Rocco, presidenteha parlato in conferenza stampa facendo il punto tra presente e futuro. RICAVI – «Con ricavi importanti si possono prendere grandi calciatori. Senza, non si possono spendere tanti soldi per i giocatori. I ricaviarrivano anche dalla Mediacom, che ogni anno versa nelle casse viola 25 milioni. Dobbiamo in qualche modo incrementare i ricavi». CESSIONE– «Cessione? E’ da un anno che ho detto che posso vendere laai fiorentini. Io non ho parlato con, la notiziacessione societaria è una fake news. Andrò via quando deciderò io». CAMPIONATO – «Quest’anno ci sono state tre ...

