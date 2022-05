Cancro del polmone sempre più femminile | screening può aiutare più lei

Leggi su italiasera

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Nel 2020 in Italia sono state stimate circa 41.000 nuove diagnosi didel(27.550 uomini e 13.300 donne). In sei anni (2015-2021) il tasso di mortalità è diminuito del 15,6% negli uomini ma è aumentato del 5% nelle donne. I dati di sopravvivenza a 5 anni sono pari al 16% negli uomini e al 23% nelle donne. Le analisi epidemiologiche consegnano una nuova fotografia della patologia, che sta diventandopiù al. Se il tumore delavanza nell’universo rosa, però, è proprio questa metà del cielo che potrebbe trarre i benefici maggiori dallopolmonare con la Tac a basso dosaggio. Ci sono differenze fra uomini e donne? “Lofunziona in tutti e due i sessi”, premette Ugo Pastorino, direttore della Chirurgia ...