Calciomercato Inter: individuato il sostituto di Perisic (Di martedì 24 maggio 2022) in caso il croato scegliesse la Juventus L’Inter sta valutando i possibili sostituti di Perisic che piace anche alla Juve. E tra i nomi in lista ci sarebbe anche un giocatore che è finito nel mirino pure dei bianconeri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno messo nel mirino Cambiaso. Il terzino sinistro ventiduenne, autore di una buona stagione con la maglia del Genoa, da tempo è seguito anche dalla Juve. L’Inter potrebbe puntarci in caso di addio di Perisic a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) in caso il croato scegliesse la Juventus L’sta valutando i possibili sostituti diche piace anche alla Juve. E tra i nomi in lista ci sarebbe anche un giocatore che è finito nel mirino pure dei bianconeri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno messo nel mirino Cambiaso. Il terzino sinistro ventiduenne, autore di una buona stagione con la maglia del Genoa, da tempo è seguito anche dalla Juve. L’potrebbe puntarci in caso di addio dia parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Inzaghi: 'Orgoglioso di quel che abbiamo fatto, nelle ultime 30 tre punti in più del #Milan'… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, incontro in corso tra la società e #Inzaghi - DiMarzio : #Calciomercato I @Inter: oggi l’incontro per il rinnovo di #Perisic - infoitsport : Calciomercato Inter, tutto fatto: “Annuncio entro dieci giorni” - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Futuro dei big, vice-Brozovic, Dybala e Mkhitaryan: i temi del vertice nerazzurro -