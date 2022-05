Bayern Monaco, UFFICIALE: firmato Mazraoui a zero dall’Ajax (Di martedì 24 maggio 2022) . I bavaresi si assicurano il terzino in scadenza La notizia era nell’aria da settimane, ora è UFFICIALE. Noussair Mazraoui ha ha firmato col Bayern Monaco fino al 2026. ? #ServusMazraoui ??? https://t.co/7ebvayuV2f— FC Bayern München (@FCBayern) May 24, 2022 L’ormai ex terzino dell’Ajax arriva a zero perché in scadenza di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) . I bavaresi si assicurano il terzino in scadenza La notizia era nell’aria da settimane, ora è. Noussairha hacolfino al 2026. ? #Servus??? https://t.co/7ebvayuV2f— FCMünchen (@FC) May 24, 2022 L’ormai ex terzino dell’Ajax arriva aperché in scadenza di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

