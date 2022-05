Atalanta, le «statistiche 2.0»: portieri e difensori. Musso, il crollo dopo un inizio discreto . Palomino, l’anno migliore (Di martedì 24 maggio 2022) Un’altra stagione è andata. La più difficile e complicata degli ultimi anni, la prima senza qualificazione alle coppe europee da quando in panchina c’è Gasperini. Qualcosa non ha funzionato e ci sarà tempo per capire cosa. Nel frattempo è bene … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 24 maggio 2022) Un’altra stagione è andata. La più difficile e complicata degli ultimi anni, la prima senza qualificazione alle coppe europee da quando in panchina c’è Gasperini. Qualcosa non ha funzionato e ci sarà tempo per capire cosa. Nel frattempo è bene …

Advertising

webecodibergamo : Leggilo su Corner - RobertoSardo1 : Statistiche Atalanta Empoli...ma come cazzo fa a perdere una squadra con questi dati...la juve di acciuga 40 tiri l… - infoitsport : Serie A, 38° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Atalanta – Empoli - sportli26181512 : Leao, che numeri: il portoghese ha partecipato a 6 gol nelle ultime 5 gare: Guardando a numeri e statistiche di Mil… - BenderX90 : RT @anti_calcio: @tuskatore L’Inter è prima in tutte le statistiche immaginabili create dalla lega. Il Milan no. Anzi. Siete stati non fort… -