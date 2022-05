Antonio Medugno si scaglia contro Barù

(Di martedì 24 maggio 2022)attaccato daGià nelle scorse settimaneaveva espresso, anche se in maniera meno diretta, il suo parere per quanto riguardae il rapporto con Jessica Selassié. In queste ore, invece, ha rilasciato un’intervista al sito MondoTV24, come riporta anche Blogtivvu e ha parlato di alcune coppie del Grande Fratello L'articolo proviene da Novella 2000.

In un'intervista l'ex gieffino racconta cosa pensa dei suoi ex coinquilini e parla molto male di Barù, poi rivela la sua opinione sulla rottura tra Manuel e Lulù., in occasione di un'intervista a MondoTV24 , svela cosa pensa di Barù . Sembra che il tiktoker non nutra particolare simpatia per il cuoco e svela il motivo. Poi parla di cosa pensa ...dice la sua sulla rottura tra i due ex gieffini: "Non mi schiero" Oggi il popolare tiktoker ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista al portale ...Già nelle scorse settimane Antonio Medugno aveva espresso, anche se in maniera meno diretta, il suo parere per quanto riguarda Barù e il rapporto con Jessica Selassié. In queste ore, invece, ha rilasc ...Manuel Bortuzzo ha già una nuova fiamma, o almeno questo appare dai suoi ultimi movimenti social. Quindi per il momento l’unica cosa certa è che pubblicamente… Leggi ...