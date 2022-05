Andor | la serie con Diego Luna stravolgerà il canone di Star Wars

(Di martedì 24 maggio 2022) Lo showrunner di, Tony Gilroy, anticipa l'arrivo imminente dello show Disney+ che scombinerà ildiraccontando vicende inedite. Lo showrunner di, la nuovaDisney+ dedicata all'universo diinterpretata dailcome promette lo showrunner Tony Gilroy. "Ci sono alcuni eventi che accadono in questi cinque anni che sono importanti e devono essere presi in considerazione" ha dichiarato Tony Gilroy a Vanity Fair. "Ci sono alcune persone, personaggi che sono personaggi storici, che il pubblico sente davvero di aver capito e di conoscere. In alcuni casi hanno ragione. E in alcuni casi, quello che stiamo dicendo è 'Quello ...

