Vaiolo delle scimmie | tieni sotto controllo questi segnali specifici

Mentre stiamo ancora combattendo con il Covid, in Italia e non solo è arrivato un altra malattia, conosciuta come il. Finora i casi confermati sono 92, e l'OMS sta monitorando la situazione nei 12 Stati membri dove il virus è arrivato.

Mentre si registrano nuovi casi nel mondo del cosiddetto "scimmie" (gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla data di sabato indicavano 92 casi confermati in paesi dove la malattia non è endemica e 28 sospetti), ed ora si ...E adesso, in Italia in casi discimmie sono quattro. L'ultimo paziente è stato visitato in Toscana, all'ospedale San Donato di Arezzo dove poi è stato ricoverato: si tratta di un uomo di 32 anni rientrato da una ...Arezzo, 23 maggio 2022 - Sta bene il paziente di 35 anni aretino positivo al vaiolo delle scimmie e ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. "Ci e' stato inviat ...Mentre stiamo ancora combattendo con il Covid, in Italia e non solo è arrivato un altra malattia, conosciuta come il Vaiolo delle scimmie. Finora i casi confermati sono 92, e l'OMS sta monitorando la ...