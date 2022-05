Vaiolo delle scimmie | Pregliasco | ' No allarmismi | dobbiamo capire la sua reala capacità di diffusione'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilinizia lentamente a diffondersi anche in Europa. Dopo i primi tre casi accertati in Italia, Fabrizio, virologo della Statale di Milano, spiega: 'Serve attenzione, ...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - maya_sakurambo : RT @pbecchi: Ma il vaiolo delle scimmie è un “effetto avverso” dei vaccini? - mnotarianni : RT @RobertoBurioni: Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3 #vaiolodellescimmie… -

Ilscimmie inizia lentamente a diffondersi anche in Europa. Dopo i primi tre casi accertati in Italia, Fabrizio Pregliasco , virologo della Statale di Milano, spiega: 'Serve attenzione, ma ...Già si parla di misure preventive per proteggersi dalscimmie e si sdoganano quelle adottate con il Covid appena infilate nel dimenticatoio. Il "monkeypox" non sembra un fenomeno da sottovalutare: potrebbe provocare contagi negli eventi di ...Tokyo (Giappone), 23 mag. (LaPresse/AP) - Il presidente americano Joe Biden ha cercato di calmare le preoccupazioni sui recenti casi di vaiolo delle scimmie ...Non esiste un vaccino specifico contro il vaiolo delle scimmie, ma i vaccini antivaiolo di prima e seconda generazione sono efficaci contro la malattia, a suo avviso. Erano già stati somministrati in ...