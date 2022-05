“Tutto programmato”. Isola, clamoroso retroscena sull’addio di Jeremias Rodriguez (Di lunedì 23 maggio 2022) Dietro l’abbandono di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi spunta un’ombra lunga. A svelare il retroscena è Eleonora Cecere, volto storico del programma cult di Gianni Boncompagni, Non è la Rai, intervistata dal settimanale Nuovo. Jeremias Rodriguez aveva lasciato il programma di sua spontanea volontà dopo settimane particolarmente travagliate, liti (molto accese quelle con Nicolas Vaporidis) e accuse alla produzione. “Non fanno vedere Tutto”, aveva tuonato il fratello di Belen. Commenti che erano poi diventati più pesanti come rivelava Antonio Zequila nel corso di una diretta. “Jeremias Rodriguez ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Dietro l’abbandono diall’dei Famosi spunta un’ombra lunga. A svelare ilè Eleonora Cecere, volto storico del programma cult di Gianni Boncompagni, Non è la Rai, intervistata dal settimanale Nuovo.aveva lasciato il programma di sua spontanea volontà dopo settimane particolarmente travagliate, liti (molto accese quelle con Nicolas Vaporidis) e accuse alla produzione. “Non fanno vedere”, aveva tuonato il fratello di Belen. Commenti che erano poi diventati più pesanti come rivelava Antonio Zequila nel corso di una diretta. “ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. ...

