Togliere il Reddito di Cittadinanza a chi non manda i bambini a scuola: la vicesindaca si prepara alla battaglia (in giunta) (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nel trentennale della strage di Capaci, l’amministrazione Manfredi è spaccata sul modo con il quale si deve prosciugare l’acqua dove nuotano i pescecani della camorra. Vale a dire, su come salvare i bambini delle famiglie che non mandano i figli a scuola. L’idea di Togliere loro il Reddito di Cittadinanza e ogni altro sussidio statale non trova d’accordo l’assessore alle politiche sociali in quota 5 Stelle, Luca Trapanese. Ad Anteprima24, il titolare al welfare di Palazzo San Giacomo ha già confidato che questa sarebbe una mossa destinata a fare più danni di quelli che ne vorrebbe risolvere. Ma la vicesindaca Mia Filippone, una grande esperienza scolastica alle spalle essendo stata preside, si dice pronta a dare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nel trentennale della strage di Capaci, l’amministrazione Manfredi è spaccata sul modo con il quale si deve prosciugare l’acqua dove nuotano i pescecani della camorra. Vale a dire, su come salvare idelle famiglie che nonno i figli a. L’idea diloro ildie ogni altro sussidio statale non trova d’accordo l’assessore alle politiche sociali in quota 5 Stelle, Luca Trapanese. Ad Anteprima24, il titolare al welfare di Palazzo San Giacomo ha già confidato che questa sarebbe una mossa destinata a fare più danni di quelli che ne vorrebbe risolvere. Ma laMia Filippone, una grande esperienza scolastica alle spalle essendo stata preside, si dice pronta a dare ...

