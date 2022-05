Sindaco Firenze: «Colpito da questo gesto di fair play di Vlahovic» (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le dichiarazioni del primo cittadino del capoluogo toscano Intervenuto in conferenza stampa, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha raccontato questo gesto di Dusan Vlahovic dopo Fiorentina Juve. Le parole riprese da La Nazione. PAROLE – «Sabato sono andato negli spogliatoi ad abbracciare e ringraziare la squadra viola e mister Italiano. Mi ha Colpito vedere Vlahovic, l’ho trovato un gesto di sensibilità e fair play non scontato, quello di venire immediatamente dopo la partita ad abbracciare i suoi ex compagni per congratularsi con loro. Un bel gesto. Io sono sempre per il tifo vero, sincero, sanguigno ma questo tifo è vero nella misura in cui non travalica il rispetto delle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) . Le dichiarazioni del primo cittadino del capoluogo toscano Intervenuto in conferenza stampa, ildiDario Nardella ha raccontatodi Dusandopo Fiorentina Juve. Le parole riprese da La Nazione. PAROLE – «Sabato sono andato negli spogliatoi ad abbracciare e ringraziare la squadra viola e mister Italiano. Mi havedere, l’ho trovato undi sensibilità enon scontato, quello di venire immediatamente dopo la partita ad abbracciare i suoi ex compagni per congratularsi con loro. Un bel. Io sono sempre per il tifo vero, sincero, sanguigno matifo è vero nella misura in cui non travalica il rispetto delle ...

