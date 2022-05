Si è spento tra le braccia dei genitori: l'assurda morte di un bimbo di 7 anni, cosa è successo (Di lunedì 23 maggio 2022) È morto tra le braccia dei genitori il bambino di sette anni scomparso prematuramente a causa di un infarto avvenuto nella sua abitazione. La famiglia, originaria di Ospedaletto Lodigiano (Lodi), ha vissuto questo dolore nella serata di sabato sera, sabato 21 maggio, dopo un lungo periodo di sofferenza del piccolo. Il bambino era affetto da anni d'immunodeficienza. A causa del suo grave quadro clinico lo scorso settembre non aveva potuto iniziare con i suoi amici l'inizio della scuola poiché era stato sottoposto a un'operazione che lo aveva costretto a letto per lungo tempo. Il bimbo era poi tornato a casa da qualche settimana per la gioia dei suoi genitori. Questi ultimi infatti pensavano che la situazione fosse migliorata e che loro figlio potesse iniziare finalmente a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) È morto tra ledeiil bambino di settescomparso prematuramente a causa di un infarto avvenuto nella sua abitazione. La famiglia, originaria di Ospedaletto Lodigiano (Lodi), ha vissuto questo dolore nella serata di sabato sera, sabato 21 maggio, dopo un lungo periodo di sofferenza del piccolo. Il bambino era affetto dad'immunodeficienza. A causa del suo grave quadro clinico lo scorso settembre non aveva potuto iniziare con i suoi amici l'inizio della scuola poiché era stato sottoposto a un'operazione che lo aveva costretto a letto per lungo tempo. Ilera poi tornato a casa da qualche settimana per la gioia dei suoi. Questi ultimi infatti pensavano che la situazione fosse migliorata e che loro figlio potesse iniziare finalmente a ...

