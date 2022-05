Sfogliamondo: sui giornali internazionali la guerra in Ucraina non è più sempre in apertura (Di lunedì 23 maggio 2022) AGi - Molto diversificate oggi le prime pagine internazionali: in assenza di un fatto che imponga su tutti gli altri, ciascun giornale sceglie un tema su cui puntare. Pochi i quotidiani che valorizzano l'Ucraina, e tra questi il New York Times, mentre altri danno spazio alla politica e alla cronaca interne. Da notare che solo la stampa cinese mette in primo piano il viaggio di Biden in Asia, visto da Pechino come una mossa tutta in chiave anticinese. Washington Post Punta sul tema delle sparatorie di massa la prima pagina del Washington Post, che monta in apertura due titoli: uno racconta le difficoltà, o l'incapacità, della politica di affrontare il problema, e fa il punto su “dieci anni di fallimenti sul controllo delle armi”, impegno sempre rinnovato dopo ogni massacro, da Sandy Hook a Buffalo, ma mai mantenuto; ... Leggi su agi (Di lunedì 23 maggio 2022) AGi - Molto diversificate oggi le prime pagine: in assenza di un fatto che imponga su tutti gli altri, ciascun giornale sceglie un tema su cui puntare. Pochi i quotidiani che valorizzano l', e tra questi il New York Times, mentre altri danno spazio alla politica e alla cronaca interne. Da notare che solo la stampa cinese mette in primo piano il viaggio di Biden in Asia, visto da Pechino come una mossa tutta in chiave anticinese. Washington Post Punta sul tema delle sparatorie di massa la prima pagina del Washington Post, che monta indue titoli: uno racconta le difficoltà, o l'incapacità, della politica di affrontare il problema, e fa il punto su “dieci anni di fallimenti sul controllo delle armi”, impegnorinnovato dopo ogni massacro, da Sandy Hook a Buffalo, ma mai mantenuto; ...

