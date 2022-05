RG | day 2 | Giannessi perde la maratona 5 ore! con Gojo | out anche Agamenone

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’italo-argentino, lucky loser, battuto in quattro set dallo statunitense McDonald. Martedì in campo gli altri 5 azzurri in gara: Sinner (n.11) debutta contro il qualificato statunitense Fratangelo: Musetti sfida subito il greco Tsitsipas (n.4). Per Cecchinato c’è lo spagnolo Andujar, Sonego (n.32) gioca contro il tedescowczyk mentre il qualificato Zeppieri ha “pescato” il polacco Hurkacz (n.12)

qnazionale : Roland Garros, day 2 LIVE: in campo Andreescu, Osaka, Trevisan e Giannessi- - zazoomblog : RG Fognini già al 2°turno: nel day 2 esordio per Agamenone e Giannessi - #Fognini #2°turno: #esordio #Agamenone - elena_g05 : RT @lorenzofares: È il #Zeppieri day ?? Giulio è nel main draw del #RolandGarros dopo aver battuto Sean Cuenin ???? 63 64 Soddisfazione eno… - ilsilvio : RT @lorenzofares: È il #Zeppieri day ?? Giulio è nel main draw del #RolandGarros dopo aver battuto Sean Cuenin ???? 63 64 Soddisfazione eno… - MercRF : RT @lorenzofares: È il #Zeppieri day ?? Giulio è nel main draw del #RolandGarros dopo aver battuto Sean Cuenin ???? 63 64 Soddisfazione eno… -

Più di qualche recriminazione per Alessandro, che in una giornata condizionata dalla ... Photo Credit: Getty Images Roland Garros,2: esordio per Djokovic e Nadal, c'è anche Swiatek Roland ...Al turno decisivo quanto meno Alessandro, Giulio Zeppieri, Luca Nardi e Franco Agamenone. ... Nel- 4 scenderanno in campo altri cinque azzurri: l'Italia può quindi ancora rimpolpare il ...21:40 – Alcaraz chiude il suo match di primo turno contro Londero con una serie di 10 giochi consecutivi: 6-4, 6-2, 6-0. 20:42 – Sul campo Philippe Chatrier, il campione di Madrid Carlos Alcaraz ha in ...Il 31enne mancino di La Spezia, n.173 del ranking, ripescato in extremis in tabellone, trova dall’altra parte della rete il croato Borna Gojo, n.222 ATP, passato attraverso le qualificazioni, che lo h ...