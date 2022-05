“Ora ve lo posso dire”. Caterina Balivo, finalmente. E il pubblico felice: “Quindi è tutto vero” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il lungo esilio dalla tv di Caterina Balivo è terminato. Per la conduttrice napoletana è tempo di ritornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Fino a due anni fa conduceva Detto Fatto e Vieni da Me, ma in questo periodo non è stata completamente assente dal mondo della televisione. Pur non avendo una trasmissione da condurre, Milly Carlucci che l’ha voluta come giurata nel talent show Il Cantante Mascherato. Un ruolo non da protagonista, però, per Caterina Balivo che sente il bisogno di sentire nuovamente da vicino l’affetto del pubblico. Nelle ultime ore è stata la stessa conduttrice a dare l’annuncio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ora Caterina Balivo è nuovamente pronta a mettersi in gioco con un progetto cucito su misura per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Il lungo esilio dalla tv diè terminato. Per la conduttrice napoletana è tempo di ritornare sul piccolo schermo con un programmasuo. Fino a due anni fa conduceva Detto Fatto e Vieni da Me, ma in questo periodo non è stata completamente assente dal mondo della televisione. Pur non avendo una trasmissione da condurre, Milly Carlucci che l’ha voluta come giurata nel talent show Il Cantante Mascherato. Un ruolo non da protagonista, però, perche sente il bisogno di sentire nuovamente da vicino l’affetto del. Nelle ultime ore è stata la stessa conduttrice a dare l’annuncio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Oraè nuovamente pronta a mettersi in gioco con un progetto cucito su misura per ...

