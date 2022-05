Onu | “Con guerra in Ucraina superati 100 milioni sfollati in tutto il mondo”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – A causa anche dellain, il numero di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni ha superato per la prima volta la soglia di 100. “Centodi persone sono una cifra impressionante, che fa riflettere e allarma allo stesso modo – ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati – E’ un record che non avrebbe mai dovuto essere raggiunto”. “Questo dato deve servire da campanello d’allarme per risolvere e prevenire conflitti devastanti, porre fine alle persecuzioni e affrontare le cause che costringono persone innocenti a fuggire dalle loro case”. Quest’anno lainha causato ottodiinterni ed è ...

Protagonisti della ricorrenza dall', istituita nel 1993, i piccoli allievi di diverse scuole del ... Grazie al Comune di Riccia che,una serie di iniziative collaterali, ha creato ulteriori ...

Un pubblico attento ha partecipato sabato sera nella sala grande del Dem Festival all'incontro che aveva per tema "Italia 2030", un chiaro richiamo all'agenda che i 193 Paesi membri dell'Onu hanno sot ...