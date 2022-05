(Di lunedì 23 maggio 2022) Quali sono ipiù seguiti della stagione? Al vertice troviamo60 70 80, l’azzeccato format condotto da Amadeus e dedicato al meglio della musica di tre decenni con 3,7 milioni di telespettatori e quasi il 21% di share nel sabato sera di Rai1. Un bel successo che tornerà a settembre con una puntata in più, passando da due a tre appuntamenti, e l’aggiunta delle hit degli anni ’90. La messa in onda nel sabato sera di Rai1 è al momento prevista il 17 settembre, 24 settembre e 1 ottobre. Al secondo posto troviamoImpossible, il varietà in due puntate conHunziker che tornerà nella prossima stagione, forse allungato. La media è di 3,1 milioni con il 18,4% di share. Completa il podio The Band, il talent di Carlo Conti con una media di quasi 2,4 ...

Advertising

Asnicar__Brenda : amori italiani, qui vi lascio il link di #BandidaRecords cosí vi imparate le nuovi canzoni… faró dei show in almeno… - alessiocavazza2 : Vieni a chattare nella stanza LIVE di Show Talented You e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice… - alessiocavazza2 : Vieni a chattare nella stanza LIVE di Music Talent Show e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice… - Nic_dls00 : I nuovi show più visti, quali sono? #AscoltiTv ?????? - bubinoblog : NUOVI SHOW PIÙ VISTI 2021/2022: ARENA SUZUKI E MICHELLE IMPOSSIBILE SENZA RIVALI -

... proseguire o meno la loro avventura in Honduras visto il prolungamento del realityfino al ... Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato L'arrivo deinaufraghi, in particolare di Gennaro ...Il realitydi successo di Canale 5 proseguirà fino a fine giugno, per la precisione lunedì 27 ...i concorrenti accetterà di restare più a lungo in Honduras Una scelta che non sarà presa dai...Intervistato dal Washington Post, Geoff Keighley ha parlato dell'imminente Summer Game Fest che sostituirà in qualche modo, l'E3 di quest'anno.Anna Falchi commenta il Grande Fratello Vip e lancia frecciatine al reality show condotto da Alfonso Signorini.