Negli Stati Uniti è arrivato dall'Europa il primo carico di latte in polvere, di cui c'è grave carenza da settimane (Di lunedì 23 maggio 2022) Domenica, con un volo militare partito dalla Germania, è arrivato Negli Stati Uniti il primo carico di emergenza di latte in polvere, il sostituto del latte materno di cui c'è una grave carenza da settimane.

