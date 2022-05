Nedved | furto ai rivali di sempre | trattativa lampo | preso un centrocampista

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 23 maggio 2022) Finito il campionato, la Juventus deve intervenire sul mercato e tra gli obiettivi troviamo il. Ecco l’idea di. La Serie A 2021-2022 è terminata con gli ultimi verdetti (Milan campione e Cagliari retrocesse) arrivati nella serata di ieri. La Juventus non ha vissuto una stagione positiva: mai in corsa per lo scudetto, fuori dalla Champions agli ottavi e due finali perse contro l’Inter. L’obiettivo deve essere quello di ripartire per tornare a dominare il calcio italiano ed essere grandi protagoniste in ambito europeo; per farlo serve, ovviamente, intervenire in maniera importante sul mercato dove servono almeno quattro nuovi innesti. In mezzo al camposembra avere una folle idea. LaPresseTra i limiti mostrati dalla Juventus in questa stagione non possiamo non menzionare il centrocampo dove, tra infortuni e ...