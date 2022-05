Napoli, Zielinski: “Contento per il gol, quest’anno potevamo fare meglio” (Di lunedì 23 maggio 2022) Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Spezia-Napoli, partita valida per la 38^ ed ultime giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Piotr, centrocampista azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Spezia-, partita valida per la 38^ ed ultime giornata di Serie A

Advertising

AlfredoPedulla : #Zielinski e il #Napoli rifletteranno sul futuro. In caso di addio, occhio anche al #Tottenham: #Conte lo avrebbe v… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Calciomercato Napoli - Ipotesi di scambio Luis Alberto-Politano in caso di addio di Fabia… - O_tir_a_gir : Con Ibra al Napoli Zielinski sarebbe diventato Kevin De Bruyne. - Simone43703788 : RT @marcoazzi66: IN CAMPO Maignan-Ospina X Calabria-Di Lorenzo 2 Tomori-Rrahmani 1 Kalulu-Koulibaly 2 Theo-Mario Rui 1 Tonali-Fabian X Kess… - MarcoDiMaro : Da monitorare la situazione Zielinski, ma difficilmente arriverà un'offerta sui 50 mln che possa far traballare il… -