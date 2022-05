La migliore occasione per l’Australia (Di lunedì 23 maggio 2022) Il nuovo governo australiano porterà dei cambiamenti radicali nel paese. È finito un sistema basato su due partiti, ma la rivoluzione più grande riguarderà le politiche per affrontare i cambiamenti climatici. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) Il nuovo governo australiano porterà dei cambiamenti radicali nel paese. È finito un sistema basato su due partiti, ma la rivoluzione più grande riguarderà le politiche per affrontare i cambiamenti climatici. Leggi

Advertising

robersperanza : Nel palazzo delle Nazioni a Ginevra è in corso l’Assemblea mondiale dell’OMS. È stata l’occasione migliore per pre… - QuodLuxRomae : Si sapeva da tempo del mega gay pride alle Canarie. 80.000 partecipanti, a metà maggio. Quale occasione migliore pe… - QuodLuxRomae : Come facevano taluni a sapere da marzo che il 15 maggio si sarebbero avuto casi di vaiolo delle scimmie? Semplice,… - cesarebrogi1 : RT @robersperanza: Nel palazzo delle Nazioni a Ginevra è in corso l’Assemblea mondiale dell’OMS. È stata l’occasione migliore per presenta… - Kriste2013 : @edtriple70 @monelloevoluto @BrunoGalvan85 Ma dubito che chi verrà dopo sia migliore...poi se questo significa che… -