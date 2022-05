I cibi che assolutamente non vanno conservati in frigo | Sicuramente non lo sapevi (Di lunedì 23 maggio 2022) Ma come facevano gli antichi senza frigo? Non ci pensiamo abbastanza, ma siamo fortunati a poter disporre di un elettrodomestico funzionale come il frigorifero. Eppure non sempre lo usiamo correttamente. Per esempio, ci sono cibi che non dovresti mettere mai in frigo. Sai quali sono? Oggi stileremo una lista definitiva di prodotti e alimenti che è sbagliato o sconveniente conservare nel frigorifero. Quali prodotti non vanno conservati in frigo (Pixabay) – www.curiosauro.itTutti i cibi che non dovresti mettere in frigo Dio benedica il frigorifero e il suo inventore (la questione è controversa, ma pare che il primo brevetto risalga al 1851 e appartenesse allo statunitense John Gorrie)… Sorvoliamo sulle ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 23 maggio 2022) Ma come facevano gli antichi senza? Non ci pensiamo abbastanza, ma siamo fortunati a poter disporre di un elettrodomestico funzionale come ilrifero. Eppure non sempre lo usiamo correttamente. Per esempio, ci sonoche non dovresti mettere mai in. Sai quali sono? Oggi stileremo una lista definitiva di prodotti e alimenti che è sbagliato o sconveniente conservare nelrifero. Quali prodotti nonin(Pixabay) – www.curiosauro.itTutti iche non dovresti mettere inDio benedica ilrifero e il suo inventore (la questione è controversa, ma pare che il primo brevetto risalga al 1851 e appartenesse allo statunitense John Gorrie)… Sorvoliamo sulle ...

Advertising

00factory : Iniziamo noi: un ragazzino in vacanza deve tenere lui e la sua famiglia lontano dai cibi verdi che potrebbero trasf… - TombaDavide : @Maya83285828 @lore944 I supermercati non permettono ai dipendenti di prendere questi cibi e li buttano nei cassone… - patti74_ma : @BlackOutTotale @Crudeli45198835 Solo che via via,va diminuendo,i prezzi dei cibi aumentano(io non ho auto, nè wi-f… - CeMON_POI : L’agro-omeopatia, conosciuta anche come Omeopatia verde, potrebbe rivelarsi un sostituto economico e naturale dei f… - intr0011 : @LanzaniGiuseppe @h__cabral @AlessioParodi6 Beh, i pesci sono di sicuro gli stessi visto che il mare è quello ?? I c… -