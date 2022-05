Advertising

sportface2016 : #RolandGarros, gli highlights della sfida del primo turno #Nadal-#Thompson (VIDEO) #tennis -

SPORTFACE.IT

... anche Sportface.it seguirà il primo turno trae Thompson. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti,e ...Su Rafael'È incredibilmente stimolante quando qualcuno si riprende da così tanti problemi di ... Poi, quando guardo glidel tennis o guardo i miei video su YouTube, ammetto di sentirmi ... Highlights Nadal-Thompson 6-2 6-2 6-2, primo turno Roland Garros 2022 (VIDEO) PARIS — Highlights of the second day at the French Open, the second Grand Slam of the year, on Monday (times GMT): 1604 RECORD-BREAKING NADAL EASES INTO ROUND TWO Rafa Nadal began his quest for ...RAFAEL NADAL is among the favourites to win the French Open but went into the tournament amid concerns about his chronic foot injury.