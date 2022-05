Gazzetta: scontri tra tifosi in Spezia - Napoli, aperta un'inchiesta sulla presenza di tifosi del Marsiglia (Di lunedì 23 maggio 2022) I supporter francesi sono notoriamente nemici di quelli del Napoli. Il che fa intendere che ci sarebbe stata anche premeditazione La Gazzetta dello Sport scrive degli scontri tra tifosi durante Spezia - Napoli e lancia un allarme preoccupante. La rosea, infatti, dà notizia dell'apertura di un'indagine sulla presenza allo stadio di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) I supporter francesi sono notoriamente nemici di quelli del. Il che fa intendere che ci sarebbe stata anche premeditazione Ladello Sport scrive deglitradurantee lancia un allarme preoccupante. La rosea, infatti, dà notizia dell'apertura di un'indagineallo stadio di ...

