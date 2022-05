Garanzini: il Milan era più debole di Inter e Napoli, ma con più anima e carattere (Di lunedì 23 maggio 2022) Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta la vittoria dello scudetto da parte del Milan elogiando il grande lavoro fatto dalla società rossonera, anche nel gestire l’addio di Donnarumma, e dall’allenatore, Stefano Pioli. E con un paragone con Inter e Napoli, arrivate seconda e terza in campionato. “Di sicuro delle tre contendenti, tre perché la Juve si è chiamata fuori da subito e l’Atalanta con il passare del tempo, il Milan non era in assoluto la più forte. Semmai la più debole. Ma con più anima di Inter e Napoli, con un carattere che l’ha portato a limitare i danni nei momenti difficili, e a riemergere in qualche modo quando sembrava che la crisi non fosse reversibile. Giusto il contrario di Inter e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Su La Stampa, Gigicommenta la vittoria dello scudetto da parte delelogiando il grande lavoro fatto dalla società rossonera, anche nel gestire l’addio di Donnarumma, e dall’allenatore, Stefano Pioli. E con un paragone con, arrivate seconda e terza in campionato. “Di sicuro delle tre contendenti, tre perché la Juve si è chiamata fuori da subito e l’Atalanta con il passare del tempo, ilnon era in assoluto la più forte. Semmai la più. Ma con piùdi, con un carattere che l’ha portato a limitare i danni nei momenti difficili, e a riemergere in qualche modo quando sembrava che la crisi non fosse reversibile. Giusto il contrario die ...

