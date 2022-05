Fuori dal Coro, domani 24 maggio l’ultimo appuntamento (Di lunedì 23 maggio 2022) : allarme vaiolo, business vaccini, i ladri di case e molto altro domani, martedì 24 maggio, ultimo appuntamento stagionale con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. Ampio spazio sarà dedicato al cavallo di battaglia della trasmissione “I ladri di case” con tutte le inchieste sugli inquilini che, nonostante abbiano uno sfratto esecutivo in essere, restano a vivere per anni nelle case a spese dei proprietari abbandonati dalle istituzioni. Sempre sul tema, focus sulla sentenza di Brescia dove è stato stabilito che occupare una seconda casa non è violazione di domicilio. Leggi anche: CATERINA BALIVO TORNA IN TV: I DETTAGLI SUL SUO NUOVO SHOW Nel corso della serata si parlerà anche di sanità, dopo gli allarmi lanciati da ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) : allarme vaiolo, business vaccini, i ladri di case e molto altro, martedì 24, ultimostagionale con “dal”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. Ampio spazio sarà dedicato al cavallo di battaglia della trasmissione “I ladri di case” con tutte le inchieste sugli inquilini che, nonostante abbiano uno sfratto esecutivo in essere, restano a vivere per anni nelle case a spese dei proprietari abbandonati dalle istituzioni. Sempre sul tema, focus sulla sentenza di Brescia dove è stato stabilito che occupare una seconda casa non è violazione di domicilio. Leggi anche: CATERINA BALIVO TORNA IN TV: I DETTAGLI SUL SUO NUOVO SHOW Nel corso della serata si parlerà anche di sanità, dopo gli allarmi lanciati da ...

Advertising

capuanogio : L'asta intorno a #Mbappé (vinta dal #PSG ma non è che il #RealMadrid gli offrisse spiccioli) mi fa dire che preferi… - gparagone : In una carenza di organico nella #Sanità, medici SANI vengono tenuti fuori dal lavoro. E, da sani, devono dimostra… - Agenzia_Ansa : Un orso in fuga nella galleria di Forca Canapine, al confine tra Arquata e Norcia. L’animale, affaticato e impauri… - PinascoDanilo : RT @FPanunzi: Per presentare il libro di Cardini e Mini sulla guerra in Ucraina, Travaglio dice che è ‘fuori dal pensiero unico’. Espressio… - 361_magazine : Fuori dal Coro, domani 24 maggio l'ultimo appuntamento -