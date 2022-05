Ferrero rinviato a giudizio ma torna in libertà (Di lunedì 23 maggio 2022) È stato rinviato a giudizio l’ex presidente della Sampdoria ed imprenditore Massimo Ferrero. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Paola al termine dell’udienza preliminare svoltasi stamani. Rinviati a giudizio anche gli altri otto imputati coinvolti nell’inchiesta sul fallimento di alcune società del gruppo Ferrero che avevano sede in Calabria. Il giudice, accogliendo la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) È statol’ex presidente della Sampdoria ed imprenditore Massimo. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Paola al termine dell’udienza preliminare svoltasi stamani. Rinviati aanche gli altri otto imputati coinvolti nell’inchiesta sul fallimento di alcune società del gruppoche avevano sede in Calabria. Il giudice, accogliendo la L'articolo

