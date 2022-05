Esposizione creditizia | nel crowdfunding 99 | 1% puntuali Zero default

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 23 maggio 2022) MILANO –. Nelenergetico il 99,1% dei pagamenti sono: ecco i dati snocciolati da Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lendingambientale ed energetico. Per quanto riguarda l’UTP (Unlikely to Pay) —le inadempienze probabili— l’analisi di Ener2Crowd rileva che il settore è virtualmente privo di rischi (rischio prossimo allo). Cosa che non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Al via le domande per l’assegno unico, beneficio da marzo Risparmi, Banche Leader 2016 Pil a +1,4% nel 2017: Bankitalia rialza le stime. Padoan: ‘Il debito scenderà’ Nuovo bonifico superveloce: nuove ...