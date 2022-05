Ddl concorrenza in bilico: senza intesa si va alla fiducia sul testo base (Di lunedì 23 maggio 2022) Se alla fine il Governo decidesse di porre la fiducia, lo farebbe sul testo base, quindi salterebbero le riformulazioni concordate da governo e maggioranza su una decina di altri articoli su servizi locali, l’idroelettrico, concessioni portuali, distribuzione del gas, farmaci e poteri dell’Antitrust Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 23 maggio 2022) Sefine il Governo decidesse di porre la, lo farebbe sul, quindi salterebbero le riformulazioni concordate da governo e maggioranza su una decina di altri articoli su servizi locali, l’idroelettrico, concessioni portuali, distribuzione del gas, farmaci e poteri dell’Antitrust

demagistris : Colpo di mano di Draghi che accelera su DDL concorrenza e impone privatizzazione servizi pubblici locali e acqua.Ec… - Piu_Europa : DDL CONCORRENZA: NESSUN PASSO INDIETRO Ora in diretta la conferenza stampa per presentare l’appello sottoscritto d… - antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - MSator : RT @DavideR46325615: Entro martedì una Commissione parlamentare affronterà il DDL concorrenza sulle concessioni balneari. Bene. Sapete chi… - ItaCooperativa : #DdlConcorrenza @ConfcoopLavoro, sì a innovazione competitività ma nel rispetto delle regole… -