Dawson's Creek, Joshua Jackson: "Ho lottato perché Joey finisse con Pacey invece che con Dawson" (Di lunedì 23 maggio 2022) Joshua Jackson ha ammesso di aver discusso a lungo con lo sceneggiatore di Dawson's Creek Kevin Williamson per convincerlo a far finire insieme Joey e Pacey. L'interprete di Dawson's Creek, Joshua Jackson, ha ricordato l'impegno impiegato a convincere gli autori della serie di culto a far finire Joey (Katie Holmes) insieme al suo personaggio, Pacey, invece che a Dawson. Durante Role Call di EW, Joshua Jackson ha raccontato i retroscena del suo coinvolgimento per fare in modo che Joey e Pacey finissero insieme. Guardando ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022)ha ammesso di aver discusso a lungo con lo sceneggiatore di'sKevin Williamson per convincerlo a far finire insieme. L'interprete di's, ha ricordato l'impegno impiegato a convincere gli autori della serie di culto a far finire(Katie Holmes) insieme al suo personaggio,che a. Durante Role Call di EW,ha raccontato i retroscena del suo coinvolgimento per fare in modo chero insieme. Guardando ...

Advertising

noracharIes : @rukebrby HAHSHSHSHAHAHAH ERA HARRY E SALLY R PACEYJOEY!!! nunca vi o filme caras…pronta pra obcecar…paceyjoey é de… - apaulacoimbra : Marquei como visto Dawson's Creek - 3x8 - Guess Who's Coming to Dinner - GretaSmara : @nonmelafido Cioè io non stavo sotto così per un telefilm dai tempi di Friends e Dawson's Creek - Alice_nonlosa : Sto facendo il rewatch e non ringrazierò mai abbastanza per Pacey e Joey e il loro endgame, è stata una delle vitto… - kendrinhaa : resumindo ep 2 de dawson's creek denovo pedofilia e dawson sendo babaca com td mundo mas mt mais com a joey pra var… -