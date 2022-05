Conferme per il Fossamastra nel mare di Tellaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo tre anni le borgate del Palio del Golfo tornano a darsi battaglia nelle prepalio. Messi alle spalle gli anni difficili dovuti alla pandemia, nello specchio acqueo antistante il borgo di Tellaro, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo tre anni le borgate del Palio del Golfo tornano a darsi battaglia nelle prepalio. Messi alle spalle gli anni difficili dovuti alla pandemia, nello specchio acqueo antistante il borgo di, ...

Advertising

cchhrriiii : credo che nessuno riesca a capire la mia ossessione verso la scuola, nel cercare valore e conferme su me stessa nel… - Iammchecazzh : Menomale che esistono queste stronzate per farmi fare due risate. Hanno fatto tutto loro, se la sono cantata e suo… - Prima_Vera56 : @rattapeluche @bushido01 Esattamente dove ? I danni da vaccino intendo. Perché avendo tre medici nel nucleo famigli… - infoitsport : Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: solo conferme per Pioli / News - giovamartinelli : @jacopone2 Nel frattempo, giungono ulteriori conferme del fatto che con il nuovo Governo il patto AUKUS non è a ris… -