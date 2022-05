Clamoroso in Rai | La storica conduttrice se ne va: sconcerto tra i fan (Di lunedì 23 maggio 2022) Annuncio che sorprende la rete televisiva Rai costretta a salutare una sua storica conduttrice: Clamoroso passaggio alla concorrenza Addio in casa Rai (Foto ANSA)Delle importanti valutazioni sembrerebbero essere in corso in casa Rai in vista della prossima stagione televisiva. Sono attese grandi novità con format inediti e con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico. A differenza di quanto però sembrava dovesse accadere, la nota rete televisiva dovrà rinunciare ad uno storico volto. Nella prossima stagione televisiva non vi sarà infatti il tanto atteso ritorno di Caterina Balivo. La conduttrice ha infatti annunciato il suo ritorno con un progetto inedito ma per la concorrenza. Una notizia arrivata in modo inaspettato e che ha già scatenato l’entusiasmo dei suoi fan. Addio Rai, Caterina Balivo arriva su Tv8: l’annuncio ... Leggi su specialmag (Di lunedì 23 maggio 2022) Annuncio che sorprende la rete televisiva Rai costretta a salutare una suapassaggio alla concorrenza Addio in casa Rai (Foto ANSA)Delle importanti valutazioni sembrerebbero essere in corso in casa Rai in vista della prossima stagione televisiva. Sono attese grandi novità con format inediti e con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico. A differenza di quanto però sembrava dovesse accadere, la nota rete televisiva dovrà rinunciare ad uno storico volto. Nella prossima stagione televisiva non vi sarà infatti il tanto atteso ritorno di Caterina Balivo. Laha infatti annunciato il suo ritorno con un progetto inedito ma per la concorrenza. Una notizia arrivata in modo inaspettato e che ha già scatenato l’entusiasmo dei suoi fan. Addio Rai, Caterina Balivo arriva su Tv8: l’annuncio ...

