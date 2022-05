calcio femminile: Como promosso in A, retrocessi Palermo e Pro Sesto (Di lunedì 23 maggio 2022) Le lariane centrano il 19° successo nel torneo cadetto e chiudono la stagione con 60 punti, 7-1 del Brescia che resta secondo a -1 Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 maggio 2022) Le lariane centrano il 19° successo nel torneo cadetto e chiudono la stagione con 60 punti, 7-1 del Brescia che resta secondo a -1

