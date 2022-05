Borse frenano, Bce pronta a rialzo tassi a luglio. Milano sconta maxi impatto cedole (Di lunedì 23 maggio 2022) Effetto pari all'1,44% su Ftse Mib, con 19 società che pagano il dividendo. L'euro riconquista quota 1,06 dollari. Petrolio in rialzo. Spread resta sopra 200 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 23 maggio 2022) Effetto pari all'1,44% su Ftse Mib, con 19 società che pagano il dividendo. L'euro riconquista quota 1,06 dollari. Petrolio in. Spread resta sopra 200 punti

