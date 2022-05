Biden: "La Russia deve pagare un prezzo a lungo termine" (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato oggi a Tokyo che la Russia "deve pagare un prezzo a lungo termine" per "la barbarie" in Ucraina, facendo riferimento alle sanzioni imposte a Mosca da Stati Uniti e... Leggi su europa.today (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente americano Joeha dichiarato oggi a Tokyo che laun" per "la barbarie" in Ucraina, facendo riferimento alle sanzioni imposte a Mosca da Stati Uniti e...

