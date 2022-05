Amici 21, Carola Puddu interpreterà Giulietta al Balletto di Roma: il suo Romeo è una nostra vecchia conoscenza! (Di lunedì 23 maggio 2022) Carola Puddu è stata una figura centrale della ventunesima edizione di Amici, di Maria de Filippi. Allo storico talent show di Canale 5, la Puddu si è distinta per il suo talento, ma anche per la sua spiccata simpatia nei confronti del vincitore del programma, il cantante Luigi Strangis. Eliminata alla quinta puntata del serale, Carola ha ricevuto un sostegno smisurato dal suo esercito di fan. Le polemiche hanno invaso il web e i social network, visto che, secondo alcuni, avrebbe meritato la vittoria. Dopo la fine del percorso televisivo, tutti, chi più e chi meno tra gli allievi, hanno avuto modo di sperimentare il “mondo reale”. E un impegno importante ha bussato alla porta di Carola Puddu, come la sua coach Alessandra Celentano, aveva previsto sin dal primo giorno ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 maggio 2022)è stata una figura centrale della ventunesima edizione di, di Maria de Filippi. Allo storico talent show di Canale 5, lasi è distinta per il suo talento, ma anche per la sua spiccata simpatia nei confronti del vincitore del programma, il cantante Luigi Strangis. Eliminata alla quinta puntata del serale,ha ricevuto un sostegno smisurato dal suo esercito di fan. Le polemiche hanno invaso il web e i social network, visto che, secondo alcuni, avrebbe meritato la vittoria. Dopo la fine del percorso televisivo, tutti, chi più e chi meno tra gli allievi, hanno avuto modo di sperimentare il “mondo reale”. E un impegno importante ha bussato alla porta di, come la sua coach Alessandra Celentano, aveva previsto sin dal primo giorno ...

