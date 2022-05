5 autoabbronzanti TOP per scoprire le gambe da subito

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 maggio 2022) L’estate è alle porte e il grande caldo è già arrivato. Con le temperature che salgono sulla colonnina non resta che scoprirsi e vestirsi con abiti leggeri e capi di stagione. Per molte persone, specie le più pallide, l’arrivo dei mesi estivi corrisponde alla paura di scottarsi sotto il sole e la perenne lotta contro il pallore. C’è chi ama buttarsi sotto i raggi infuocati del sole e abbronzarsi, chi lo soffre e preferisce la fresca ombra. Altri invece vorrebbero dedicarsi alla tintarella ma per diversi motivi non hanno tempo o modo di guadagnarsi una pelle dorata. La soluzione più semplice è togliere il grigiore invernale con un autoabbronzante. St.Tropez autoabbronzante spray L'abbronzatura naturale senza sole ...