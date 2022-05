Vladimir Luxuria al veleno contro l’ex pugile Clemente Russo | “Ti consiglio di …” 

(Di domenica 22 maggio 2022) Continua la programmazione del reality di Canale 5 ovvero L’Isola dei famosi e sembra che continuino i colpi di scena. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lo scorso venerdì, sembra proprio che sia accaduto di tutto, non soltanto tra i naufraghi ma anche in studio. A non passare inosservate sono state le dichiarazioni piuttosto dubbie e misteriose di Guendalina Tavassi sulla relazione tra Roger e Estefania. Ad ogni modo, i telespettatori pare che siano rimasti piuttosto affascinati dallo savvenuto trae l’opinionista. Ma cosa è accaduto tra i due? Isola dei famosi,punzecchiaNel corso della 18esima puntata de L’Isola dei famosi, la nota opinionista ...

Advertising

sergio_segre : Si possono tirar finocchi su un finocchio, ma è difficile tirare dei coglioni su un coglione. Vladimir Luxuria (19… - vladiluxuria : RT @immediatonet: ?? #Lucera in Fiore, madrina @vladiluxuria : “Questi balconi sono simbolo di rinascita della Capitanata” ?? - zazoomblog : Vladimir Luxuria C’è un complotto dietro le quinte: sostituzione immediata - #Vladimir #Luxuria #complotto… - Kamishiro_99 : @Marcodplodz Questa è un’intervista fatta a una ragazza trans Ucraina. La società di OGGI (si è dovuta buttare nel… - mediterranew : Vladimir Luxuria: 'I balconi in fiore sono simbolo di rinascita della Capitanata'... -

All'Isola dei Famosi è un successo il trio formato da Ilary Blasi, Nicola Savino eche sta portando nel gruppo del reality sempre più attenzione. Ingredienti che hanno decretato il successo della trasmissione in termini di ascolti tv, anche rispetto ai competitor ...In barba a critiche e malelingue l 'Isola dei Famosi 2022 sta ottenendo un buon successo. Il trio formato da Ilary Blasi, Nicola Savino efunziona alla perfezione e il cast azzeccato contribuisce a costruire nuove dinamiche giorno dopo giorno. Ingredienti che hanno decretato il successo della trasmissione in termini di ...Continua la programmazione del reality di Canale 5 ovvero L'Isola dei famosi e sembra che continuino i colpi di scena. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda lo scorso venerdì, sembra proprio c ...All'Isola dei Famosi è un successo il trio formato da Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria che sta portando nel gruppo del reality sempre più attenzione. Ingredienti che hanno decretato il ...