Tensione nel Cdx: Gelmini attacca Salvini (Di domenica 22 maggio 2022) Non è bastato il chiarimento di Berlusconi sulla posizione atlantista e europeista di Forza Italia con riferimento all'Ucraina. Nel partito la critica di ambiguità era arrivata da Maria Stella Gelmini,... Leggi su tg.la7 (Di domenica 22 maggio 2022) Non è bastato il chiarimento di Berlusconi sulla posizione atlantista e europeista di Forza Italia con riferimento all'Ucraina. Nel partito la critica di ambiguità era arrivata da Maria Stella,...

Advertising

acmilan : Al Mapei Stadium la 38ª giornata è ad alta tensione. Non esistono mezze misure in questa giovane rivalità ?? Nel P… - ninaoraloso : RT @OsservaMy: Lo scultore ha materializzato nel suo marmo la pelle, l'espressione e la tensione morale di un Papa che si è fatto uomo. . d… - breveinutile : @busettodavide @s_mendolia Hai fatto una lista Usa-centrica piuttosto ignorante. Vedi, ad esempio: Cina - India - Libero_official : Tensione nel #centrodestra con #Salvini e la #Gelmini protagonisti di un botta e risposta a distanza… - Tino_Pandache : RT @acmilan: Al Mapei Stadium la 38ª giornata è ad alta tensione. Non esistono mezze misure in questa giovane rivalità ?? Nel Precedente r… -