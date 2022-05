(Di domenica 22 maggio 2022) Splendido! Il 22enneka calabrese è salito sulnella categoria -80 kg nella competizione che si è svolta a Manchester. L’azzurro si è imposto in finale contro il danese Edi Hrnic per 7-5 grazie ai primi due round assolutamente dominati, in cui si è portato sul 7-1; gestione, poi, nell’assalto finale. La città inglese evidentemente porta bene ad, che tre anni lì vinse il campionato mondiale nella categoria -74 kg. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Taekwondo, Simone Alessio sul tetto d'Europa nei -80kg - BartoloTaormina : RT @Coninews: SIMONE SUL TETTO D’EUROPA! A Manchester Simone #Alessio è medaglia d’oro ?? nei -80 kg della rassegna continentale di #taekwo… - siciliafita : RT @Coninews: SIMONE SUL TETTO D’EUROPA! A Manchester Simone #Alessio è medaglia d’oro ?? nei -80 kg della rassegna continentale di #taekwo… - anna_veraldi : RT @Soverato: Il catanzarese Simone Alessio medaglia d’oro agli Europei di Taekwondo -

Ancora una voltaAlessio ha scritto una pagina di storia del, portando l'Italia sul tetto d'Europa. Il Comitato Fita Calabria , non può che complimentarsi con l'atleta, la Federazione Italiana ...Il Capolavoro in finale,Alessio domina l'incontro dall'inizio alla fine, controllando tutto con determinazione, grinta e lucidità vincendo per 7 - 5 contro il danese Hrnic: un epilogo da ...Splendido Simone Alessio! Il 22enne taekwondoka calabrese è salito sul tetto d’Europa nella categoria -80 kg nella competizione che si è svolta a Manchester. L’azzurro si è imposto in finale contro il ...Ancora una volta, Manchester porta fortuna a Simone Alessio: il taekwondoka calabrese, 22 anni, si è laureato campione europeo nella categoria -80 kg nella stessa città dove tre anni fa conquistò la c ...