"Sulla strage di via D'Amelio non si è indagato abbastanza a fondo" (Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Le indagini Sulla strage di via D'Amelio del 19 luglio del 1992, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, "non possono ritenersi complete" perché "non risultano avere esplorato e approfondito dei temi investigativi di particolare interesse, alcuni dei quali già noti al momento della formulazione della richiesta di archiviazione, altri sopravvenuti e divenuti 'fatti notori'". Questa la motivazione che ha spinto il gip del tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello a respingere la richiesta di archiviazione, avviata dalla procura, dell'indagine contro ignoti sui presunti mandanti esterni e a sollecitare una nuova attività istruttoria, da completare nell'arco di 6 mesi, tra acquisizioni di documenti e interrogatori, "procedendo se necessario a nuove iscrizioni nel registro degli ..."

